Полную изоляцию решили продлить в Башкирии до лета

16 Апр 2020 2020-04-16T18:00:58+03:00

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Полную изоляцию решили продлить в Башкирии до конца мая. Об этом заявил глава республики Радий Хабиров на совещании в правительстве.

Режим полной самоизоляции был введен здесь 31 марта.

- Вы настраивайтесь вдолгую, и жителей настраивайте на это. Апрель-май — это «как здрасьте» мы работаем в этом режиме. Дай бог, если так, если дальше, в лето не пойдет. В апреле-мае мы работаем вот на повышенном режиме, предельном режиме самоизоляции, — сказал глава региона.

Таким образом, ограничительные меры могут продлиться два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU