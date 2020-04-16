Полную изоляцию решили продлить в Башкирии до лета
Таким образом, самоизоляция может растянуться на два месяца
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Полную изоляцию решили продлить в Башкирии до конца мая. Об этом заявил глава республики Радий Хабиров на совещании в правительстве.
Режим полной самоизоляции был введен здесь 31 марта.
- Вы настраивайтесь вдолгую, и жителей настраивайте на это. Апрель-май — это «как здрасьте» мы работаем в этом режиме. Дай бог, если так, если дальше, в лето не пойдет. В апреле-мае мы работаем вот на повышенном режиме, предельном режиме самоизоляции, — сказал глава региона.
Таким образом, ограничительные меры могут продлиться два месяца.
ИСТОЧНИК KP.RU