2020-04-16T18:00:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Полную изоляцию решили продлить в Башкирии до лета

Таким образом, самоизоляция может растянуться на два месяца
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полную изоляцию решили продлить в Башкирии до конца мая. Об этом заявил глава республики Радий Хабиров на совещании в правительстве.

Режим полной самоизоляции был введен здесь 31 марта.

- Вы настраивайтесь вдолгую, и жителей настраивайте на это. Апрель-май — это «как здрасьте» мы работаем в этом режиме. Дай бог, если так, если дальше, в лето не пойдет. В апреле-мае мы работаем вот на повышенном режиме, предельном режиме самоизоляции, — сказал глава региона.

Таким образом, ограничительные меры могут продлиться два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Названы УК Саратова, не проводящие дезинфекцию жилых домов
Радаев принял решение выделить Саратову еще один миллиард рублей на ремонт дорог
Наказание за фейки о коронавирусе: В Энгельсе на 30 тысяч рублей оштрафовали мужчину и изъяли телефон
Стрелюхин о закрытии храмов: молитесь дома, Бог у каждого в сердце
Ольга Кожанова о тенденции коронавируса в Саратове: Все больше число контактных заражений
Александр Стрелюхин о пропускном режиме в Саратове: Вводим с понедельника, с 20 апреля
Полную изоляцию решили продлить в Башкирии до лета
Самоизоляция в Саратове: владелицу цветочного магазина оштрафовали на 50 тыс. рублей
Юлия Литневская передала куличи и газету «Комсомольская правда» в центр соцобслуживания Заводского района Саратова
Многодетным семьям из Саратова волонтеры помогают справиться с режимом самоизоляции
Володин: Саратовская область для поддержки здравоохранения получила 4,47 млрд рублей
Жители Саратовской области продолжают называть детей Артемами и Софиями
Под Саратовом женщина выманила у жителей 400 тыс. рублей на оплату доставки мебели
В Саратовской области продукты животноводства подорожали на 2,2%
Глава Саратова и чиновники ждут вопросов от горожан
Пропавший под Саратовом Владимир Самарцев найден погибшим
В Романовке найден труп рыбака
Обновлен рейтинг топ-10 добросовестных и недобросовестных управляющих компаний
Штрафы за нарушение режима самоизоляции в Саратове: первого саратовца наказали рублем
Коронавирус в Саратове: один из пациентов находится в тяжелом состоянии и переведен на ИВЛ
Коронавирус в Саратове: Среди заболевших — пять медиков
Самоизоляция в Саратове: утверждено более 165 тыс. пропусков
В Балакове мужчина до смерти забил ногами по голове родную бабушку
Самоизоляция в Саратове: местные жители стали чаще покупать мотоциклы
Коронавирус в Саратове, последние новости на 16 апреля 2020: 14 новых заболевших, выписаны еще два человека
Стало известно, кто занял место Ларисы Колязиной
Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает предпринимателей на антикризисный онлайн-марафон