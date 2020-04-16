Самоизоляция в Саратове: владелицу цветочного магазина оштрафовали на 50 тыс. рублей
Полиция Саратова привлекла 36-летнюю женщину к ответственности за торговлю цветами.
По информации канала «СтопКоронавирус_Саратовская область», гражданка нарушала требования постановления правительства. Ее бизнес не входит в перечень предприятий, которым работа разрешена.
На нее составили протокол, а 16 апреля Октябрьский районный суд назначил ей штраф в 50 тыс. рублей.
Напомним, за нарушение режима самоизоляции был оштрафован житель Саратова. Ему пришлось отдать 1 тыс. рублей за прогулку в сквере имени Рахова.
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ИСТОЧНИК KP.RU