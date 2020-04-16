2020-04-16T17:58:03+03:00
Общество

Юлия Литневская передала куличи и газету «Комсомольская правда» в центр соцобслуживания Заводского района Саратова

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Куличи от депутатаКуличи от депутата
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В преддверии праздника светлой Пасхи комплексный центр социального обслуживания населения Заводского района Саратова получил от депутата Саратовской областной думы, регионального координатора проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Юлии Литневской праздничные куличи и специальный выпуск газеты «Комсомольская правда».

Сотрудники комплексного центра перед праздником разнесут куличи и газеты по всем нуждающимся: малоимущим семьям, многодетным семьям и пожилым гражданам.

В специальном выпуске «Комсомольской правды», которую получат жители Заводского района, можно будет ознакомиться с последними новостями, касающимися борьбы с коронавирусом в Саратовской области. Также в ней рассказывается о волонтерах, которые безвозмездно помогают всем гражданам, входящим в группу риска, о том, как другие жители нашей области и страны переносят режим самоизоляции. В газете также имеется памятка признаков заражения коронавирусом и приводятся в пример истории уже переболевших людей.

Праздничное угощение и газета попадут в семьи и к пожилым людям до праздника.

Спецвыпуск газеты "Комсомольская правда" также доставили в центр соцобслуживания

Спецвыпуск газеты "Комсомольская правда" также доставили в центр соцобслуживания

ИСТОЧНИК KP.RU

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