Жители Саратовской области продолжают называть детей Артемами и Софиями
Управление по делам ЗАГС Саратовской области рассказали о самых популярных именах у новорожденных за первые три месяца 2020 года.
- Самыми популярными именами стали Артем и София, на втором месте — Александр и Анна, на третьем — Михаил и Полина, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Управления.
Однако многие саратовские родители решают назвать ребенка необычным именем. Среди таких: Тамерлан, Соломон, Омар, Даниль, Монте, Эстер, Ариадна, Матильда.
Напомним, по итогам 2019 года Артем и София также стали самыми популярными именами у детей.
С 28 марта ЗАГСЫ Саратовской области работают по предварительной записи.
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ИСТОЧНИК KP.RU