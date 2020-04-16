Жители Саратовской области продолжают называть детей Артемами и Софиями

16 Апр 2020 2020-04-16T15:24:23+03:00

Это самые популярные имена за три месяца 2020 года

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Управление по делам ЗАГС Саратовской области рассказали о самых популярных именах у новорожденных за первые три месяца 2020 года.

- Самыми популярными именами стали Артем и София, на втором месте — Александр и Анна, на третьем — Михаил и Полина, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Управления.

Однако многие саратовские родители решают назвать ребенка необычным именем. Среди таких: Тамерлан, Соломон, Омар, Даниль, Монте, Эстер, Ариадна, Матильда.

Напомним, по итогам 2019 года Артем и София также стали самыми популярными именами у детей.

С 28 марта ЗАГСЫ Саратовской области работают по предварительной записи.

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ИСТОЧНИК KP.RU