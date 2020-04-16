Под Саратовом женщина выманила у жителей 400 тыс. рублей на оплату доставки мебели
Суд признал 32-летнюю жительницу Краснодарского края виновной в мошенничестве.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, с января по август она приходила к пожилым жителям региона и просила денег на оплату доставки мебели.
Злоумышленница обещала все вернуть в течение дня, но потом исчезала.
Всего она совершила 12 преступлений, общая сумма ущерба составила 400 тыс. рублей.
Теперь гражданка проведет 3,5 года в колонии-поселении.
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ИСТОЧНИК KP.RU