В Саратовской области продукты животноводства подорожали на 2,2%
Овощи и крупы — подешевели на 2,5%
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В Саратовской области в марте 2020 года индекс цен на сельхозпродукцию составил 99,1%.
Как сообщили «КП-Саратов» в Саратовстате, за месяц, по сравнению с февралем 2020 года цены на зерно, овощи и фрукты снизились на 2,5%.
В то же время на продукты животного происхождения — выросли на 2,2%.
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ИСТОЧНИК KP.RU