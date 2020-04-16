В Саратовской области продукты животноводства подорожали на 2,2%

16 Апр 2020 2020-04-16T15:27:36+03:00

Овощи и крупы — подешевели на 2,5%

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В Саратовской области в марте 2020 года индекс цен на сельхозпродукцию составил 99,1%.

Как сообщили «КП-Саратов» в Саратовстате, за месяц, по сравнению с февралем 2020 года цены на зерно, овощи и фрукты снизились на 2,5%.

В то же время на продукты животного происхождения — выросли на 2,2%.

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ИСТОЧНИК KP.RU