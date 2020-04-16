Глава Саратова и чиновники ждут вопросов от горожан

16 Апр 2020 2020-04-16T15:12:49+03:00

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Жители Саратова смогут встретиться онлайн с главой города Михаилом Исаевым.

Как сообщил он на своей странице в Instagram, завтра, 17 апреля, состоится прямой эфир.

- Я никогда не скрывал, что вы для меня, уважаемые земляки, главные помощники в вопросах управления городом. До введения в регионе режима повышенной готовности у нас была с вами возможность встречаться и обсуждать злободневные темы на личных приемах, на объектах, просто на улицах города. Современные технологии дают нам возможность не прекращать наше общение даже сейчас. Вы продолжаете обращаться ко мне в социальных сетях, сообщать о проблемах, с которыми сталкиваетесь, делитесь со мной позитивными изменениями и просто радостными событиями, — отметил он.

На связь с горожанами выйдут также заместители Михаила Исаева и главы администраций районов. Оставлять вопросы можно уже сейчас.

Начало трансляции — 15 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU