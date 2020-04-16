2020-04-16T14:19:35+03:00
Общество

Пропавший под Саратовом Владимир Самарцев найден погибшим

О мужчине ничего не было известно с ноября 2019 года
Дарья Вострикова
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Пропавший 19 ноября в селе Иваниха Перелюбского района 83-летний Владимир Самарцев найден погибшим.

Об этом «КП-Саратов» рассказали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Родным и близким пенсионера они выразили соболезнования.

Напомним, ранее следственный комитет региона сообщал о теле пенсионера, которое 14 апреля местный житель заметил в овраге в километре от села Иваниха. Погибшим оказался пропавший сельчанин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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