Пропавший под Саратовом Владимир Самарцев найден погибшим
Пропавший 19 ноября в селе Иваниха Перелюбского района 83-летний Владимир Самарцев найден погибшим.
Об этом «КП-Саратов» рассказали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».
Родным и близким пенсионера они выразили соболезнования.
Напомним, ранее следственный комитет региона сообщал о теле пенсионера, которое 14 апреля местный житель заметил в овраге в километре от села Иваниха. Погибшим оказался пропавший сельчанин.
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ИСТОЧНИК KP.RU