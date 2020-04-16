Пропавший под Саратовом Владимир Самарцев найден погибшим

16 Апр 2020 2020-04-16T14:19:35+03:00

О мужчине ничего не было известно с ноября 2019 года

Изменить размер текста: A A

Пропавший 19 ноября в селе Иваниха Перелюбского района 83-летний Владимир Самарцев найден погибшим.

Об этом «КП-Саратов» рассказали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Родным и близким пенсионера они выразили соболезнования.

Напомним, ранее следственный комитет региона сообщал о теле пенсионера, которое 14 апреля местный житель заметил в овраге в километре от села Иваниха. Погибшим оказался пропавший сельчанин.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU