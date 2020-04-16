В Романовке найден труп рыбака

16 Апр 2020 2020-04-16T13:55:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области обнаружен труп 64-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ранее гражданин был объявлен в розыск.

Известно, что утром 10 апреля житель села Романовка пошел рыбачить на пруд Новый, но домой не вернулся. Родственники обратились в полицию. На берегу были найдены сапоги пропавшего без вести.

Лишь 14 апреля сотрудники полиции нашли всплывшее тело. Труп достали и осмотрели — следов насильственной смерти не обнаружено.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU