В Романовке найден труп рыбака
В Саратовской области обнаружен труп 64-летнего мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ранее гражданин был объявлен в розыск.
Известно, что утром 10 апреля житель села Романовка пошел рыбачить на пруд Новый, но домой не вернулся. Родственники обратились в полицию. На берегу были найдены сапоги пропавшего без вести.
Лишь 14 апреля сотрудники полиции нашли всплывшее тело. Труп достали и осмотрели — следов насильственной смерти не обнаружено.
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ИСТОЧНИК KP.RU