Обновлен рейтинг топ-10 добросовестных и недобросовестных управляющих компаний

16 Апр 2020 2020-04-16T13:54:38+03:00

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ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» публикует обновленный рейтинг топ-10 добросовестных и недобросовестных управляющих организаций. Места в нем распределились с учетом истории погашения платежей, процент оплаты и задолженность по состоянию перед ресурсоснабжающей организацией по состоянию на 10 апреля 2020 года.

В топ-10 добросовестных управляющих компаний были включены:

1) ТСЖ «Юбилейный», 2) ООО «Жилремстрой», 3) ТСН «Надежда», 4) ООО «Ларго», 5) ЖСК «Калина» при СФ НПО «Агроприбор», 6) ЖСК «Аpаpат», 7) ТСЖ «Салют», 8) Жилищный Кооператив «ЖБК Солнечный», 9) ЖСК «Компьютер», 10) ЖСК «Альтаир 2 вторая очередь».

В топ-10 недобросовестных управляющих компаний вошли:

1) ООО «Управляющая компания «Фортуна» (27 343 239 руб.), 2) ООО УК «Солнечный городок» (6 034 232 руб.), 3) ООО «Управляющая компания Волжская – Саратов» (4 197 161 руб.), 4) ООО «Управляющая Организация «Виктория» (3 386 786 руб.), 5) ООО «УК «Содружество» (2 960 345 руб.), 6) ООО «УК «Надежда» (2 165 440 руб.), 7) ТСЖ «Строительные и дорожные машины» (2 104 193 руб.), 8) ООО УК «Лучший дом» (1 870 655 руб.), 9) ООО УК «Быт Сервис» (1 160 313 руб.), 10) ООО «Весна 2011» (877 948 руб.).

Своевременная оплата коммунальных услуг — необходимое условие эффективной реализации программ капитального ремонта и реконструкции городских систем водоснабжения и водоотведения.

ИСТОЧНИК KP.RU