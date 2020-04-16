Коронавирус в Саратове: один из пациентов находится в тяжелом состоянии и переведен на ИВЛ
Одному из пациентов с коронанавирусной инфекцией в Саратовской области потребовался аппарат искусственной вентиляции легких.
Как сообщил на брифинге 16 апреля первый заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов, этот пациент находится в тяжелом состоянии. Ранее он был госпитализирован с пневмонией.
По словам Шувалова, потребуются консультации со специалистами на федеральном уровне.
Еще пять человек находятся на кислородной поддержке. Их состояние стабильно.
- По ним надеемся на благополучное разрешение ситуации, — отметил Станислав Шувалов.
Карта распространения коронавируса в Саратовской области
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ИСТОЧНИК KP.RU