2020-04-16T13:04:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове: один из пациентов находится в тяжелом состоянии и переведен на ИВЛ

Еще пятеро получают кислородную поддержку
Екатерина Семенова
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На брифинге в Минздраве было заявлено о тяжелом пациенте с коронавирусом в СаратовеНа брифинге в Минздраве было заявлено о тяжелом пациенте с коронавирусом в Саратове
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Одному из пациентов с коронанавирусной инфекцией в Саратовской области потребовался аппарат искусственной вентиляции легких.

Как сообщил на брифинге 16 апреля первый заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов, этот пациент находится в тяжелом состоянии. Ранее он был госпитализирован с пневмонией.

По словам Шувалова, потребуются консультации со специалистами на федеральном уровне.

Еще пять человек находятся на кислородной поддержке. Их состояние стабильно.

- По ним надеемся на благополучное разрешение ситуации, — отметил Станислав Шувалов.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области

Карта распространения коронавируса в Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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