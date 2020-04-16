Коронавирус в Саратове: один из пациентов находится в тяжелом состоянии и переведен на ИВЛ

16 Апр 2020 2020-04-16T13:04:03+03:00

На брифинге в Минздраве было заявлено о тяжелом пациенте с коронавирусом в Саратове

Изменить размер текста: A A

Одному из пациентов с коронанавирусной инфекцией в Саратовской области потребовался аппарат искусственной вентиляции легких.

Как сообщил на брифинге 16 апреля первый заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов, этот пациент находится в тяжелом состоянии. Ранее он был госпитализирован с пневмонией.

По словам Шувалова, потребуются консультации со специалистами на федеральном уровне.

Еще пять человек находятся на кислородной поддержке. Их состояние стабильно.

- По ним надеемся на благополучное разрешение ситуации, — отметил Станислав Шувалов.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU