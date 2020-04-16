В Балакове мужчина до смерти забил ногами по голове родную бабушку

16 Апр 2020 2020-04-16T12:26:38+03:00

Его заключили под стражу

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В Балакове под стражу заключили 30-летнего местного жителя. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

- Следствие считает, что мужчина жил вместе со своей 88-летней бабушкой. Вечером 12 апреля они поругались. Причиной стали высказывания женщины по поводу злоупотребления внуком алкоголя. Рассерженный мужчина ударил женщину рукой по голове. Она упала, а злоумышленник продолжил избивать ее ногами по голове. Пенсионерка скончалась, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Судмедэкспертиза заключила, что причиной смерти стала тупая травма головы с переломами костей лицевого черепа, ушибом головного мозга, кровоизлиянием под оболочки мозга.

Мужчину задержали, предъявили обвинение и отправили под стражу. Свою вину он признает. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU