2020-04-16T12:26:38+03:00
Происшествия

В Балакове мужчина до смерти забил ногами по голове родную бабушку

Его заключили под стражу
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Балакове под стражу заключили 30-летнего местного жителя. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

- Следствие считает, что мужчина жил вместе со своей 88-летней бабушкой. Вечером 12 апреля они поругались. Причиной стали высказывания женщины по поводу злоупотребления внуком алкоголя. Рассерженный мужчина ударил женщину рукой по голове. Она упала, а злоумышленник продолжил избивать ее ногами по голове. Пенсионерка скончалась, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Судмедэкспертиза заключила, что причиной смерти стала тупая травма головы с переломами костей лицевого черепа, ушибом головного мозга, кровоизлиянием под оболочки мозга.

Мужчину задержали, предъявили обвинение и отправили под стражу. Свою вину он признает. Расследование продолжается.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Саратовской области продолжают называть детей Артемами и Софиями
Под Саратовом женщина выманила у жителей 400 тыс. рублей на оплату доставки мебели
В Саратовской области продукты животноводства подорожали на 2,2%
Глава Саратова и чиновники ждут вопросов от горожан
Пропавший под Саратовом Владимир Самарцев найден погибшим
В Романовке найден труп рыбака
Обновлен рейтинг топ-10 добросовестных и недобросовестных управляющих компаний
Штрафы за нарушение режима самоизоляции в Саратове: первого саратовца наказали рублем
Коронавирус в Саратове: один из пациентов находится в тяжелом состоянии и переведен на ИВЛ
Коронавирус в Саратове: Среди заболевших — пять медиков
Самоизоляция в Саратове: утверждено более 165 тыс. пропусков
В Балакове мужчина до смерти забил ногами по голове родную бабушку
Самоизоляция в Саратове: местные жители стали чаще покупать мотоциклы
Коронавирус в Саратове, последние новости на 16 апреля 2020: 14 новых заболевших, выписаны еще два человека
Стало известно, кто занял место Ларисы Колязиной
Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает предпринимателей на антикризисный онлайн-марафон