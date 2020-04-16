2020-04-16T12:47:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Самоизоляция в Саратове: местные жители стали чаще покупать мотоциклы

Вырос спрос на технику с пробегом
Дарья Вострикова
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В марте 2020 года спрос на мотоциклы с пробегом в Саратове вырос на 112% по отношению к февралю. Он в четыре раза опережает рост предложения за этот же период — 26%.

- Такое поведение горожан объясняется падением курса рубля и тем, что на самоизоляции привычных развлечений нет, а значит, настало время разнообразить свой досуг и решиться купить то, что давно хотел, по старой цене, — считают аналитики сайта объявлений «Авито Авто».

Такая тенденция продолжается по всей России и в апреле, по сравнению с тем же месяцем 2019 года, граждане на 38% больше хотят купить транспорт. Число предложений при этом выросло всего лишь на 14%.

В областном центре средняя стоимость мотоцикла в марте составила 181 800 рублей.

Больше всего местные жители интересуются дорожными мотоциклами — на них приходится 46% от всех запросов, за месяц их востребованность выросла на 98%. Доля предложения по этим моделям составляет 42%, а его месячный рост — 30%.

Также фаворитами саратовцев остаются мопеды и скутеры, спрос на них вырос на 180% за месяц и на 179% за год. На эту мототехнику приходится 30% от общего числа запросов. Интерес покупателей объясняется доступной ценой — в среднем за такой транспорт придется отдать 46 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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