2020-04-16T12:43:45+03:00
Общество

Стало известно, кто занял место Ларисы Колязиной

В Минобразе сообщили имя нового руководителя института развития образования
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Лариса КолязинаЛариса Колязина
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В министерстве образования Саратовской области пояснили, кто занял место Ларисы Колязиной, которая внезапно уволилась с поста директора института развития образования.

- С сегодняшнего дня, 16 апреля, в связи с увольнением по собственному желанию Л. В. Колязиной исполняющим обязанности ректора Саратовского областного института развития образования назначен Жуковский Владимир Петрович, проректор по научно-инновационной деятельности института, — заявили в Минобразе.

Напомним, экс-министр соцразвития области Лариса Колязина возглавляла институт с июля 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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