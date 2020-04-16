Стало известно, кто занял место Ларисы Колязиной
В министерстве образования Саратовской области пояснили, кто занял место Ларисы Колязиной, которая внезапно уволилась с поста директора института развития образования.
- С сегодняшнего дня, 16 апреля, в связи с увольнением по собственному желанию Л. В. Колязиной исполняющим обязанности ректора Саратовского областного института развития образования назначен Жуковский Владимир Петрович, проректор по научно-инновационной деятельности института, — заявили в Минобразе.
Напомним, экс-министр соцразвития области Лариса Колязина возглавляла институт с июля 2018 года.
ИСТОЧНИК KP.RU