2020-04-16T11:55:52+03:00
Общество

Писной: Местные власти не верят федеральным и поэтому аварийное жилье не включается в программу расселения

В облдуме обсудили вопрос расселения аварийного жилья в 2020 году и на перспективу
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Леонид ПиснойЛеонид Писной
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В Саратовской области официально к концу года не останется аварийного жилья, кроме как в Саратове. Такая ситуация сложилась из-за того, что районы не охотно ставили на учет такое жилье после 1 января 2017 года. До тех пор пять муниципалитетов заявились в программу расселения – Саратов, Балаково, Вольск, Балашов, Горный (Красноармейский район).

Согласно официальным данным, все, кроме Саратова, до конца 2020 года завершают программу по расселению аварийного жилья, поставленного на учет до 1 января 2017 года.

Это – «следствие бестолковой, бездарной работы органов местного самоуправления», - заявил депутат облдумы Леонид Писной 16 апреля. Сегодня в областной думе прошло рабочее совещание «О практической реализации второго и третьего этапов областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

- У нас по практике – признал, отвечай, а денег нет. Беда в том, что мы не верим власти. Ну не мы, а местные власти не верят федеральным. Говорят - мы признаем (жилье аварийным – прим. ред.), завтра на нас в суд подадут, что не расселяем. Я убеждал всех – вносите в программу, признавайте аварийными дома. Надо верить власти, как главам объяснить это? В Госжилинспекции 18 человек всего, не могут они проехать всю область. Власть тоже не может ходить по домам и убеждать жильцов проявить инициативу. Те, кто поверил в свое время – сегодня переезжают (в новое жилье – прим. ред.) – заявил Писной.

По словам министра строительства и ЖКХ Саратовской области Павла Мигачева, по плану второго и третьего этапа программы переселения в пяти указанных выше муниципалитетах предстоит расселить 29,5 тыс. кв.м жилья, это 1841 человек и более 900 помещений.

Для них надо построить 37 тыс. кв метров жилья, часть жилья будет приобретаться на вторичном рынке, к примеру, в Горном, где новостроек нет в принципе.

В Саратове основная масса переселения, 60-70% от всего объема, это Заводской район. Там на улице Огородная, 1-й Динамовский проезд, Артезианский проезд будут строиться новые дома, аукционы на их возведение планируется объявить уже в мае.

Мигачев отметил, что аварийные дома, являющиеся памятниками архитектуры будут расселять, в последствии часть из них исключаются из списка охраняемых объектов и снесут, а остальные будут восстанавливать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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