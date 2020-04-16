2020-04-16T12:00:59+03:00
Происшествия

В Саратовской области 85,9% судимых граждан не имеют постоянной работы

261 человек совершил повторное преступление в течение года после освобождения
Екатерина Семенова
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Вышедшие из мест заключения граждане частенько вновь идут на преступленияВышедшие из мест заключения граждане частенько вновь идут на преступленияФото: Алексей БУЛАТОВ
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За первый квартал 2020 года в Саратовской области выявлено 1 030 человек, которые совершили преступление при наличии непогашенной судимости.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, их доля в общем числе преступников составила 35,4%.

В основном такие случаи зарегистрированы в Волжском, Кировском и Ленинском районах Саратова, а также Алгайском, Аткарском, Воскресенском, Духовницком, Краснопартизанском, Питерском, Саратовском, Федоровском районах. Наиболее высокая доля таких повторных преступлений - в Питерском, Саратовском и Ивантеевском районах.

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В основном граждане с непогашенной судимостью идут на кражи, наркоторговлю, грабежи, мошенничества и угоны. Ранее судимые совершили за три месяца пять убийств и семь умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, а также пять изнасилований.

Примечательно, что 261 человек пошел на преступление в течение года после освобождения из мест заключения.

Прокуратурой составлен примерный портрет таких граждан: 89,5% ранее судимых не имеют постоянного источника дохода. 6,9% - являются наемными работниками.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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