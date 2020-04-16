Саратовский театр оперы и балета вошел в топ-10 федерального рейтинга

16 Апр 2020 2020-04-16T11:51:02+03:00

Он признан одним из популярных у зрителей

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Саратовский академический театр оперы и балета признан одним из лучших в России.

К таким выводам пришли эксперты портала «ТурСтат», составив рейтинг оперных театров страны.

Саратовский театр вошел в первую десятку. Зрители оценивали популярность театров по онлайн-трансляциям и в социальных сетях.

Лидерами рейтинга стали Большой театр в Москве, Мариинский театр в Санкт-Петербурге и Новосибирский государственный академический театр оперы и балета.

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ИСТОЧНИК KP.RU