Житель Ртищевского района оплатил штраф в полмиллиона рублей из страха потерять Audi Q7

16 Апр 2020 2020-04-16T11:50:00+03:00

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Житель Ртищевского района недодал 500 тыс. рублей по штрафам ГИБДД, которые ему выписывали за нарушение правил дорожного движения.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, на него были возбуждены исполнительные производства, однако мужчина все равно не хотел платить.

Тогда у нарушителя арестовали машину, Audi Q7. Спустя несколько дней гражданин нашел деньги и погасил долг.

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ИСТОЧНИК KP.RU