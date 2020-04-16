В Татищевском районе пенсионера сбил его грузовик

16 Апр 2020 2020-04-16T11:49:18+03:00

Мужчина не зафиксировал транспорт на месте

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Сегодня, 16 апреля, около 1:20 на 270-м км трассы, ведущей из Тамбов в Саратов, Татищевского района 60-летний водитель грузовика BAW Fenix попал под колеса своей машины.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, он остановил транспорт, вышел, но не зафиксировал его в одном положении.

Поэтому большегруз начал ехать и сбил пенсионера.

Мужчину госпитализировали, обстоятельства выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU