В Татищевском районе пенсионера сбил его грузовик
Сегодня, 16 апреля, около 1:20 на 270-м км трассы, ведущей из Тамбов в Саратов, Татищевского района 60-летний водитель грузовика BAW Fenix попал под колеса своей машины.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, он остановил транспорт, вышел, но не зафиксировал его в одном положении.
Поэтому большегруз начал ехать и сбил пенсионера.
Мужчину госпитализировали, обстоятельства выясняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU