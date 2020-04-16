2020-04-16T11:36:17+03:00
Общество

Панков: Если кадры ничего не решают, то решения принимают по ним самим

Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем канале «Пара слов» высказал мнение по поводу ухода со своих постов зампреда правительства области Валентины Гречушкиной, ректора Саратовского областного института развития образования Ларисы Колязиной и министра транспорта и дорожного хозяйства Николая Чурикова.

- Говорят, кадры решают все. Но если они ничего не решают, значит, решения надо принимать по ним самим.

Возглавлять областной институт развития образования — это очень ответственная работа. Требуется большой опыт в педагогике, знание передовых методов преподавания, навыки использования для этого современных технологий. Нужно быть на равных с ведущими специалистами, профессорско-преподавательским составом. Ориентироваться во всех возникающих проблемах и быстро их решать. Это сложно, и, наверное, недоработки Ларисы Колязиной стали очевидными в период пандемии, когда нужна была быстрая и качественная организация дистанционного обучения молодежи. Если не получилось проявить себя в этой сфере, хотя губернатор давал такую возможность, то может быть, это получится в каком-то другом направлении.

Покинула свой пост и Валентина Гречушкина. Считаю, этим решением губернатор выводит ее из-под удара, иначе скелеты в шкафу могли бы привести к бесславному завершению ее карьеры.

Думаю, все понятно и с уходом министра транспорта и дорожного хозяйства Николая Чурикова. При том большом финансировании, что получает наша область на дороги, а также огромной экономии на ремонте трасс, переданных на федеральный уровень, она не должна быть в тройке худших в стране по качеству дорог. Не говоря уже о том, что стоимость ремонта километра намного дороже, чем в соседних регионах, а зарплата дорожников — гораздо ниже. Да и по качеству вопросов немало. А если проблема не в деньгах, то значит, она в управлении, — отметил Панков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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