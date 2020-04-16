Мошенница оставила саратовца без денег и телефона

16 Апр 2020 2020-04-16T11:33:54+03:00

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Жертвой мошенницы стал 20-летний саратовец.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, парень разместил объявление о продаже телефона в интернете. Ему позвонила девушка и предложила встретиться, чтобы приобрести гаджет.

Они увиделись, и девушка сказала, что через мобильный банк перечислила молодому человеку 18 тыс. рублей. В доказательство она показала свой телефон, где на экране высветилось сообщение о переводе.

Гражданин не стал это проверять, вынул SIM-карту из мобильника и отдал его. Однако дома, когда открыл приложение, то увидел, что ничего ему не пришло.

Парень обратился в полицию, возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU