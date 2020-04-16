Коронавирус в Саратове, новости на 16 апреля 2020: федеральный штаб подтвердил 14 новых зараженных
Федеральный оперштаб сегодня, 16 апреля, подтвердил 14 новых случаев заболевания коронавирусом в Саратовской области.
Таким образом, количество зараженных в регионе составило 56 человек.
За последние сутки в России подтверждено 3 448 новых случаев, 34 человека скончались, а 318 — выздоровели.
Всего в РФ зарегистрировано почти 28 тыс. случаев COVID-19, из них 232 человека скончались и 2 304 — излечились.
Карта распространения коронавируса в Саратовской области
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ИСТОЧНИК KP.RU