Коронавирус в Саратове, новости на 16 апреля 2020: федеральный штаб подтвердил 14 новых зараженных

16 Апр 2020 2020-04-16T11:17:16+03:00

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Федеральный оперштаб сегодня, 16 апреля, подтвердил 14 новых случаев заболевания коронавирусом в Саратовской области.

Таким образом, количество зараженных в регионе составило 56 человек.

За последние сутки в России подтверждено 3 448 новых случаев, 34 человека скончались, а 318 — выздоровели.

Всего в РФ зарегистрировано почти 28 тыс. случаев COVID-19, из них 232 человека скончались и 2 304 — излечились.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU