В Энгельсе горел сарай и надворные постройки
Пожар произошел на Степной улице
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Вчера, 15 апреля, в 23:02, десять пожарных и две единицы техники выехали тушить сарай и две надворные постройки на Степной улице в Энгельсе.
Об этом «КП-Саратов» рассказали в областном ГУ МЧС.
Возгорание на площади 22 кв. м ликвидировано.
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ИСТОЧНИК KP.RU