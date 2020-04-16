В Энгельсе горел сарай и надворные постройки

16 Апр 2020 2020-04-16T10:55:04+03:00

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Вчера, 15 апреля, в 23:02, десять пожарных и две единицы техники выехали тушить сарай и две надворные постройки на Степной улице в Энгельсе.

Об этом «КП-Саратов» рассказали в областном ГУ МЧС.

Возгорание на площади 22 кв. м ликвидировано.

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ИСТОЧНИК KP.RU