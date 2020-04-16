Самоизоляция в Саратове: в детсадах работают 22 дежурные группы

16 Апр 2020 2020-04-16T09:41:06+03:00

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Сегодня, 16 апреля, в 18 детсадах Саратова работают 22 дежурные группы.

Как рассказали «КП-Саратов» в городской администрации, родители привели в них 193 ребенка.

Сначала малышам померили температуру, а потом приняли в учреждение.

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ИСТОЧНИК KP.RU