Самоизоляция в Саратове: в детсадах работают 22 дежурные группы
Родители привели 193 малыша
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Сегодня, 16 апреля, в 18 детсадах Саратова работают 22 дежурные группы.
Как рассказали «КП-Саратов» в городской администрации, родители привели в них 193 ребенка.
Сначала малышам померили температуру, а потом приняли в учреждение.
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ИСТОЧНИК KP.RU