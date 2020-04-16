Житель Вольска зарезал женщину по пути за алкоголем

16 Апр 2020 2020-04-16T09:36:23+03:00

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В Вольске Саратовской области арестован 28-летний ранее судимый мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в убийстве.

Следствие считает, что вечером 13 апреля он распивал алкоголь в компании приятелей. Среди них была 36-летняя женщина. Когда спиртное закончилось, они вместе пошли за новой порцией, но по пути поссорились. На улице Совхозная мужчина несколько раз ударил даму ножом в грудь, шею и голову. Пострадавшая скончалась на месте. Потом ее тело нашли местные жители.

Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции по горячим следам. Ему предъявлено обвинение. Мужчина раскаялся и был арестован.

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ИСТОЧНИК KP.RU