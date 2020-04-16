В Саратове за три месяца 2020 года 12 детей пострадали в авариях
В Саратове за три месяца 2020 года произошло 11 аварий с участием детей-пассажиров.
Как рассказали «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции, травмы различной степени получили 13 несовершеннолетних.
Напомним, что в машине с ремнями безопасности перевозить детей до 12 лет на переднем сиденье можно только в специальном удерживающем устройстве.
На заднем сиденье автокресло обязательно до семи лет, если ребенку от 7 до 12 лет — можно перевозить его не только таким способом, но и пристегнуть обычным ремнем безопасности.
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ИСТОЧНИК KP.RU