Под Пугачевом пятеро огнеборцев тушили крупный пожар
Полыхала дача и трава
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Вчера, 15 апреля, в 12:35 пятеро пожарных и две единицы техники выехали тушить крупное возгорание в поселке Заволжский.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, полыхала трава и дача.
Возгорание на общей площади 524 кв. м ликвидировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU