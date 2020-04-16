Под Пугачевом пятеро огнеборцев тушили крупный пожар

16 Апр 2020 2020-04-16T09:14:36+03:00

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Вчера, 15 апреля, в 12:35 пятеро пожарных и две единицы техники выехали тушить крупное возгорание в поселке Заволжский.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, полыхала трава и дача.

Возгорание на общей площади 524 кв. м ликвидировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU