2020-04-16T08:48:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове, последние новости на 16 апреля: подтверждены еще 14 случаев

В регионе зарегистрировано 70 диагнозов
Дарья Вострикова
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Расширилась география распространения коронавируса в Саратовской областиРасширилась география распространения коронавируса в Саратовской областиФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Саратовской области на 16 апреля подтверждено еще 14 случаев заболевания коронавирусом.

Как рассказали «КП-Саратов» в оперативном штабе, из этих пациентов 12 — с внебольничной пневмонией, один человек болен ОРВИ, один — контактный.

Госпитализировано девять заразившихся, пятеро лечатся амбулаторно.

Среди заболевших четверо саратовцев, по двое жителей Балакова и Ершова, по одному жителю из Энгельса, Балашова, Татищевского, Новоузенского, Базарно-Карабулакского и Саратовского районов.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области

Карта распространения коронавируса в Саратовской области

Пациенты изолированы, их наблюдают врачи, определен круг контактных лиц.

Напомним, накануне во время заседания оперативного штаба председатель правительства Александр Стрелюхин предсказывал возможность резкого роста числа новых случаев заражения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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