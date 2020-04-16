В Саратове рецидивист разбил витражное окно и украл косметику

16 Апр 2020 2020-04-16T08:18:11+03:00

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Полиция Ленинского района раскрыла кражу из магазина на Одесской улице в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 21:30 14 апреля по 1:20 15 апреля кто-то разбил витражное окно в торговой точке, проник внутрь и унес 28 подарочных наборов косметики.

Сумма ущерба превысила отметку в 8 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 36-летний рецидивист, похищенное у него изъяли.

На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU