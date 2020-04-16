В Саратове рецидивист разбил витражное окно и украл косметику
Полиция Ленинского района раскрыла кражу из магазина на Одесской улице в Саратове.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 21:30 14 апреля по 1:20 15 апреля кто-то разбил витражное окно в торговой точке, проник внутрь и унес 28 подарочных наборов косметики.
Сумма ущерба превысила отметку в 8 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 36-летний рецидивист, похищенное у него изъяли.
На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU