В селе Калининского района водитель ВАЗ задом сбил пенсионерку

16 Апр 2020 2020-04-16T08:11:30+03:00

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Вчера, 15 апреля, в 14:40 у дома №154 на Центральной улице села Ахтуба Калининского района 26-летний водитель ВАЗ21099 сбил 73-летнюю женщину.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным он ехал задом и не убедился в безопасности маневра, в этот момент под колеса его машины попала пенсионерка.

Пострадавшую госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU