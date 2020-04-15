Возле Дубков «КамАЗ» насмерть переехал пешехода
Вечером 15 апреля в Саратовском районе под колесами грузовика погиб мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла около 20:40 на дороге между поселком Дубки и кольцевой развязкой.
По предварительной версии, «КамАЗ» под управлением 24-летнего водителя наехал на мужчину. Тот погиб на месте.
Личность пешехода уточняется, известно, что он шел по проезжей части.
Личность погибшего устанавливается. Фото ГИБДД по Саратовской области
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ИСТОЧНИК KP.RU