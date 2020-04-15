Возле Дубков «КамАЗ» насмерть переехал пешехода

15 Апр 2020 2020-04-15T21:32:32+03:00

Пешеход погиб под колесами грузовика. Фото ГИБДД по Саратовской области

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Вечером 15 апреля в Саратовском районе под колесами грузовика погиб мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла около 20:40 на дороге между поселком Дубки и кольцевой развязкой.

По предварительной версии, «КамАЗ» под управлением 24-летнего водителя наехал на мужчину. Тот погиб на месте.

Личность пешехода уточняется, известно, что он шел по проезжей части.

Личность погибшего устанавливается. Фото ГИБДД по Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU