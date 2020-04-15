2020-04-15T21:32:32+03:00
Происшествия

Возле Дубков «КамАЗ» насмерть переехал пешехода

Мужчина шел по проезжей части [фото]
Екатерина Семенова
Поделиться:
Пешеход погиб под колесами грузовика. Фото ГИБДД по Саратовской областиПешеход погиб под колесами грузовика. Фото ГИБДД по Саратовской области
Изменить размер текста:

Вечером 15 апреля в Саратовском районе под колесами грузовика погиб мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла около 20:40 на дороге между поселком Дубки и кольцевой развязкой.

По предварительной версии, «КамАЗ» под управлением 24-летнего водителя наехал на мужчину. Тот погиб на месте.

Личность пешехода уточняется, известно, что он шел по проезжей части.

Личность погибшего устанавливается. Фото ГИБДД по Саратовской области

Личность погибшего устанавливается. Фото ГИБДД по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Возле Дубков «КамАЗ» насмерть переехал пешехода
С завтрашнего дня в Саратовской области начинают работать МФЦ
Самоизоляция в Саратове: Роспотребнадзор требует проверить, каких детей водят в дошкольные группы
Стрелюхин о коронавирусе в Саратове: На сегодня 56 случаев, завтра цифра может значительно измениться
Стрелюхин анонсировал ужесточение мер для тех, кто не понимает режим самоизоляции
В Саратове открывают овощные ярмарки
В Балакове автобус насмерть сбил велосипедистку
В Саратове экс-министр стала экс-ректором
Саратовцев предупредили о шквалистом ветре
Поддержка бизнеса в Саратове: Путин предложил напрямую деньгами безвозмездно помочь предприятиям малого и среднего бизнеса
В Саратовской области путник на лошади нашел труп пропавшего в ноябре пенсионера
Незнакомец из интернета по имени Ричард лишил саратовчанку 41 тыс. рублей
В Саратове подведены итоги конкурса рисунков «Великой Победе посвящается»
Прокуратура нашла коррупционные факторы в законе Саратовской области о материнском капитале
В Татищевском районе коронавирусом заразился медик
Изменения ОГЭ 2020 в Саратове из-за коронавируса: сдача пройдет с июня по конец июля