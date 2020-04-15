Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 16 апреля 2020 года: уже 56 случаев

15 Апр 2020 2020-04-15T23:59:18+03:00

За день количество заразившихся коронавирусом выросло на семь человек

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В Саратовской области за сутки 15 апреля 2020 года количество заразившихся коронавирусом выросло сразу на семь человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, общее число подтвержденных диагнозов составило 56.

По три случая – это жители Саратова и Ершовского района. Еще один зарегистрирован в Татищевском районе. Обновлена карта распространения коронавируса в регионе.

Выздоровели и выписаны 11 человек, то есть прирост за сутки составил трое граждан.

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ИСТОЧНИК KP.RU