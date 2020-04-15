Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 16 апреля 2020 года: уже 56 случаев
В Саратовской области за сутки 15 апреля 2020 года количество заразившихся коронавирусом выросло сразу на семь человек.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, общее число подтвержденных диагнозов составило 56.
По три случая – это жители Саратова и Ершовского района. Еще один зарегистрирован в Татищевском районе. Обновлена карта распространения коронавируса в регионе.
Выздоровели и выписаны 11 человек, то есть прирост за сутки составил трое граждан.
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ИСТОЧНИК KP.RU