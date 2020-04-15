2020-04-15T19:43:03+03:00
Коронавирус Covid-19

С завтрашнего дня в Саратовской области начинают работать МФЦ

Они будут выдавать документы по предварительной записи
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 15 апреля, на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу председатель правительства анонсировал открытие МФЦ в Саратовской области.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», центры откроются завтра. Они будут работать в режиме повышенной готовности.

По словам Стрелюхина, МФЦ будут выдавать документы по предварительной записи: обзванивать граждан и приглашать ко времени.

Председатель правительства попросил отнестись к этому с пониманием.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Возле Дубков «КамАЗ» насмерть переехал пешехода
С завтрашнего дня в Саратовской области начинают работать МФЦ
Самоизоляция в Саратове: Роспотребнадзор требует проверить, каких детей водят в дошкольные группы
Стрелюхин о коронавирусе в Саратове: На сегодня 56 случаев, завтра цифра может значительно измениться
Стрелюхин анонсировал ужесточение мер для тех, кто не понимает режим самоизоляции
В Саратове открывают овощные ярмарки
В Балакове автобус насмерть сбил велосипедистку
В Саратове экс-министр стала экс-ректором
Саратовцев предупредили о шквалистом ветре
Поддержка бизнеса в Саратове: Путин предложил напрямую деньгами безвозмездно помочь предприятиям малого и среднего бизнеса
В Саратовской области путник на лошади нашел труп пропавшего в ноябре пенсионера
Незнакомец из интернета по имени Ричард лишил саратовчанку 41 тыс. рублей
В Саратове подведены итоги конкурса рисунков «Великой Победе посвящается»
Прокуратура нашла коррупционные факторы в законе Саратовской области о материнском капитале
В Татищевском районе коронавирусом заразился медик
Изменения ОГЭ 2020 в Саратове из-за коронавируса: сдача пройдет с июня по конец июля