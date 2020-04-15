С завтрашнего дня в Саратовской области начинают работать МФЦ
Сегодня, 15 апреля, на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу председатель правительства анонсировал открытие МФЦ в Саратовской области.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», центры откроются завтра. Они будут работать в режиме повышенной готовности.
По словам Стрелюхина, МФЦ будут выдавать документы по предварительной записи: обзванивать граждан и приглашать ко времени.
Председатель правительства попросил отнестись к этому с пониманием.
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ИСТОЧНИК KP.RU