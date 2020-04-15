С завтрашнего дня в Саратовской области начинают работать МФЦ

15 Апр 2020 2020-04-15T19:43:03+03:00

Они будут выдавать документы по предварительной записи

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Сегодня, 15 апреля, на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу председатель правительства анонсировал открытие МФЦ в Саратовской области.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», центры откроются завтра. Они будут работать в режиме повышенной готовности.

По словам Стрелюхина, МФЦ будут выдавать документы по предварительной записи: обзванивать граждан и приглашать ко времени.

Председатель правительства попросил отнестись к этому с пониманием.

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ИСТОЧНИК KP.RU