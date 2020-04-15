Самоизоляция в Саратове: Роспотребнадзор требует проверить, каких детей водят в дошкольные группы

15 Апр 2020 2020-04-15T19:39:53+03:00

Главный санитарный врач Ольга Кожанова предположила, что туда могут отдавать детей граждане, что не ходят на работу

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Главный Санитарный врач Саратовской области, глава Роспотребнадзора Ольга Кожанова рассказала о проверках предприятий и организаций, работающих в период ограничительных мер.

На заседании оперативного штаба 15 апреля она сообщила, что большая часть исполняет предписания по санитарно-эпидемиологическим мероприятиям. Но есть и нарушения.

В суд направлен материал в отношении торгового объекта в Пугачевском районе. Во время сегодняшнего рейда с полицией по рынкам, были выявлены предприниматели на «Привозе», которые также не соблюдают рекомендации Роспотребнадзора.

Особую озабоченность у Ольги Кожановой вызвала ситуация с детскими дошкольными группами. Выявлены нарушения вАткарске – там сотрудники не соблюдают санитарно-эпидемиологические требования. Материалы переданы в суд.

Кроме того на имя министра образования Саратовской области Ирины Седовой направлено обращение с просьбой проконтролировать контингент детей, которые посещают группы.

- Все ли это дети работников предприятий, которые работают. Или это дети тех граждан, которые находятся дома и позволяют себе такое, – задалась вопросом Ольга Кожанова.

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ИСТОЧНИК KP.RU