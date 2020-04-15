Самоизоляция в Саратове: Роспотребнадзор требует проверить, каких детей водят в дошкольные группы
Главный Санитарный врач Саратовской области, глава Роспотребнадзора Ольга Кожанова рассказала о проверках предприятий и организаций, работающих в период ограничительных мер.
На заседании оперативного штаба 15 апреля она сообщила, что большая часть исполняет предписания по санитарно-эпидемиологическим мероприятиям. Но есть и нарушения.
В суд направлен материал в отношении торгового объекта в Пугачевском районе. Во время сегодняшнего рейда с полицией по рынкам, были выявлены предприниматели на «Привозе», которые также не соблюдают рекомендации Роспотребнадзора.
Особую озабоченность у Ольги Кожановой вызвала ситуация с детскими дошкольными группами. Выявлены нарушения вАткарске – там сотрудники не соблюдают санитарно-эпидемиологические требования. Материалы переданы в суд.
Кроме того на имя министра образования Саратовской области Ирины Седовой направлено обращение с просьбой проконтролировать контингент детей, которые посещают группы.
- Все ли это дети работников предприятий, которые работают. Или это дети тех граждан, которые находятся дома и позволяют себе такое, – задалась вопросом Ольга Кожанова.
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ИСТОЧНИК KP.RU