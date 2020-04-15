Стрелюхин о коронавирусе в Саратове: На сегодня 56 случаев, завтра цифра может значительно измениться

15 Апр 2020 2020-04-15T19:38:35+03:00

Председатель областного правительства заявил, что надо выходить на показатель 2 тыс. проб на коронавирус в сутки

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На заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу 15 апреля председатель правительства Саратовской области выступил Александр Стрелюхин.

Он рассказал, что на сегодня взято 800 проб на COVID-19, и заявил, что надо выходить на показатель 2 тыс. проб в сутки и дать возможность сдавать анализ всем желающим.

Также Стрелюхин отметил, что по данным на сегодня в области зарегистрировано 56 случаев коронавируса, но завтра эта цифра может значительно измениться.

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ИСТОЧНИК KP.RU