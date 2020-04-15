Стрелюхин о коронавирусе в Саратове: На сегодня 56 случаев, завтра цифра может значительно измениться
На заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу 15 апреля председатель правительства Саратовской области выступил Александр Стрелюхин.
Он рассказал, что на сегодня взято 800 проб на COVID-19, и заявил, что надо выходить на показатель 2 тыс. проб в сутки и дать возможность сдавать анализ всем желающим.
Также Стрелюхин отметил, что по данным на сегодня в области зарегистрировано 56 случаев коронавируса, но завтра эта цифра может значительно измениться.
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ИСТОЧНИК KP.RU