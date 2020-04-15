Стрелюхин анонсировал ужесточение мер для тех, кто не понимает режим самоизоляции

15 Апр 2020 2020-04-15T19:31:30+03:00

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Сегодня, 15 апреля, ежедневное заседание оперативного штаба председатель правительства Саратовской области — вице-губернатор Александр Стрелюхин начал с напоминания о совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. На нем глава государства предложил малым и средним предприятиям помощь на оплату труда работников при условии сохранения рабочих мест. Первые выплаты должны начаться уже с 18 мая.

- Мы с вами несколько раз обращались с предложением включить в списки предприятия, которым разрешено работать, торговые объекты по торговле непродовольственными товарами. И об этом упоминал Путин, – подчеркнул Стрелюхин. Он отметил, что, скорее всего, список организаций по поддержке будет расширен.

Важным вице-губернатор назвал и предложение президента о дополнительной финансовой помощи регионам в виде 200 млрд рублей, которые помогут обеспечить устойчивость бюджетов.

Стрелюхин на заседании также затронул тему пропускной системы в области. В постановление об этом внесены изменения. Теперь можно посещать прокуратуру, следователей и т. д. Также можно следовать домой или на работу за пределы области, например. вахтовикам при наличии проездного документа.

- Почему я об этом говорю? — задался вопросом Стрелюхин. — По данным Яндекса, еще неделю назад, когда мы объявили о пропускной системе, показатель людей на улице составлял 4,1–3,9, а сегодня достиг пика.

Председатель областного правительства призвал полицию выявлять нарушителей и соответственно наказывать.

В пример он также привел дорожные и строительные работы, где люди трудились без масок.

Если ситуация не изменится, то, по словам Стрелюхина, введение пропускного режима может начаться с понедельника.

- Дальше будем наказывать тех, кто сегодня не понимает режим повышенной готовности и самоизоляции. Ситуация непростая, надо, чтобы все понимали, что происходит и делали из этого соответствующие выводы, — подчеркнул Стрелюхин.

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ИСТОЧНИК KP.RU