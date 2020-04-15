В Саратове открывают овощные ярмарки
С 16 апреля в Саратове открываются овощные ярмарки.
Издано соответствующее постановление за подписью мэра города Михаила Исаева.
Согласно тексту документа, до 16 июня продукцию можно будет приобрести каждый день, с 8:00 до 20:00.
Адреса торговли: улица Малая Горная 40/54, Крымская 19А, Ипподромная 17, 2-я Садовая 151/121, проспект Энтузиастов 31, проспект 50 лет Октября 105А, А также на перекрестке улиц имени Академика Навашина и Технической, Генерала Захарова и Рябиновской, пересечении улиц Песчано-Уметской и Моисеева, Черниговской и Романтиков.
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ИСТОЧНИК KP.RU