В Саратове открывают овощные ярмарки

15 Апр 2020 2020-04-15T19:06:01+03:00

Они будут работать с завтрашнего дня

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С 16 апреля в Саратове открываются овощные ярмарки.

Издано соответствующее постановление за подписью мэра города Михаила Исаева.

Согласно тексту документа, до 16 июня продукцию можно будет приобрести каждый день, с 8:00 до 20:00.

Адреса торговли: улица Малая Горная 40/54, Крымская 19А, Ипподромная 17, 2-я Садовая 151/121, проспект Энтузиастов 31, проспект 50 лет Октября 105А, А также на перекрестке улиц имени Академика Навашина и Технической, Генерала Захарова и Рябиновской, пересечении улиц Песчано-Уметской и Моисеева, Черниговской и Романтиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU