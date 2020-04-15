2020-04-15T19:51:08+03:00
Происшествия

В Балакове автобус насмерть сбил велосипедистку

Женщина скончалась на месте
Ольга Симонова
Поделиться:
Фото областной ГИБДДФото областной ГИБДД
Изменить размер текста:

В Балакове сегодня, 15 апреля, произошла смертельная авария.

- По предварительным данным, около 17:50 у дома №4 по улице Степная автобус №22 наехал на велосипедистку. Женщина скончалась, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД по Саратовской области.

За рулем автобуса был 48-летний мужчина. Возраст погибшей устанавливается.

UPD

По предварительным данным, 18-летняя девушка пересекала дорогу на красный сигнал светофора, когда ее сбил общественный транспорт.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С завтрашнего дня в Саратовской области начинают работать МФЦ
Самоизоляция в Саратове: Роспотребнадзор требует проверить, каких детей водят в дошкольные группы
Стрелюхин о коронавирусе в Саратове: На сегодня 56 случаев, завтра цифра может значительно измениться
Стрелюхин анонсировал ужесточение мер для тех, кто не понимает режим самоизоляции
В Саратове открывают овощные ярмарки
В Балакове автобус насмерть сбил велосипедистку
В Саратове экс-министр стала экс-ректором
Саратовцев предупредили о шквалистом ветре
Поддержка бизнеса в Саратове: Путин предложил напрямую деньгами безвозмездно помочь предприятиям малого и среднего бизнеса
В Саратовской области путник на лошади нашел труп пропавшего в ноябре пенсионера
Незнакомец из интернета по имени Ричард лишил саратовчанку 41 тыс. рублей
В Саратове подведены итоги конкурса рисунков «Великой Победе посвящается»
Прокуратура нашла коррупционные факторы в законе Саратовской области о материнском капитале
В Татищевском районе коронавирусом заразился медик
Изменения ОГЭ 2020 в Саратове из-за коронавируса: сдача пройдет с июня по конец июля