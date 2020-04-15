В Балакове автобус насмерть сбил велосипедистку
В Балакове сегодня, 15 апреля, произошла смертельная авария.
- По предварительным данным, около 17:50 у дома №4 по улице Степная автобус №22 наехал на велосипедистку. Женщина скончалась, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД по Саратовской области.
За рулем автобуса был 48-летний мужчина. Возраст погибшей устанавливается.
UPD
По предварительным данным, 18-летняя девушка пересекала дорогу на красный сигнал светофора, когда ее сбил общественный транспорт.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU