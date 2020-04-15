В Балакове автобус насмерть сбил велосипедистку

15 Апр 2020 2020-04-15T19:51:08+03:00

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В Балакове сегодня, 15 апреля, произошла смертельная авария.

- По предварительным данным, около 17:50 у дома №4 по улице Степная автобус №22 наехал на велосипедистку. Женщина скончалась, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД по Саратовской области.

За рулем автобуса был 48-летний мужчина. Возраст погибшей устанавливается.

UPD

По предварительным данным, 18-летняя девушка пересекала дорогу на красный сигнал светофора, когда ее сбил общественный транспорт.

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ИСТОЧНИК KP.RU