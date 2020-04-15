Саратовцев предупредили о шквалистом ветре

15 Апр 2020 2020-04-15T16:31:54+03:00

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Завтра, 16 апреля, в Саратовской области ожидается усиление западного ветра, его порывы достигнут 15-20 м\с, при грозах в Левобережье — до 24 м/с.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, ночью будет дождь, местами с мокрым снегом, а также гроза.

Столбик термометра ночью опустится до -2…+3 градусов, днем поднимется до +8…+13 градусов.

ГУ МЧС по Саратовской области призывает граждан соблюдать меры безопасности — убрать вещи с открытых балконов и лоджий, переставить транспорт в место, расположенное на безопасном расстоянии от деревьев.

Если в непогоду вы оказались на улице, лучше держаться подальше от остановок, рекламных щитов, ветхих и свисающих конструкций, не оставлять детей без присмотра. Запрещено находиться вблизи линий электропередач.

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ИСТОЧНИК KP.RU