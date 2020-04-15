2020-04-15T16:41:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Поддержка бизнеса в Саратове: Путин предложил напрямую деньгами безвомездно помочь предприятиям малого и среднего бизнеса

Кроме этого, президент предложил создать новый льготный кредит для бизнеса, субсидируемый государством
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Владимир ПутинВладимир Путин
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Сегодня, 15 апреля, Владимир Путин провел совещание с правительством РФ, перед которым высказал несколько важных тезисов по ситуации в экономике и сделал ряд поручений.

Основные тезисы:

В перечень наиболее пострадавших отраслей следует добавить компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарами

Владимир Путин предложил предоставить малым и средним предприятиям прямую безвозмездную помощь от государства, деньги можно будет направить в том числе на выплаты зарплат.

Поддержка государства бизнесу будет из расчета 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц, требование — сохранение 90% работников на 1 апреля.

Обращение за такой помощи должно быть простым и удобным, дистанционным, начиная с 1 мая. Единственное условие – сохранение компанией занятости до 90 %

Начиная с 18 мая пойдет перечисление денег.

Не менее 75% объема зарплатных кредитов должно быть обеспечено гарантиями Внешэкономбанка.

Путин предложил внедрить новый кредитный продукт: льготный кредит бизнесу на пополнение оборотных средств. Ставка будет субсидироваться государством, т.е. на 6% ниже нынешней рыночных ставки.

200 млрд рублей нужно направить дополнительно на поддержку региональных бюджетов, при этом регионы должны сохранить гибкость для их использования для самых острых вопросов.

Кроме этого, Путин поручил минфину РФ освободить от НДФЛ выплаты врачам, борющимся с коронавирусом, все доплаты медики должны получить на руки, "чистыми".

ИСТОЧНИК KP.RU

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