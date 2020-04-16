В Саратовской области в четверг будет дождь и сильный ветер
Сегодня, 16 апреля, в Саратовской области будет облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой кратковременный дождь.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, ветер будет дуть с запада со скоростью 6-11 м/с, при грозах в Левобережье усилится до 24 м/с, днем местами его порывы достигнут 15-18 м/с.
Столбик термометра поднимется до +8…+13 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU