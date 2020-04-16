В Саратовской области в четверг будет дождь и сильный ветер

16 Апр 2020 2020-04-16T05:59:21+03:00

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Сегодня, 16 апреля, в Саратовской области будет облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой кратковременный дождь.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, ветер будет дуть с запада со скоростью 6-11 м/с, при грозах в Левобережье усилится до 24 м/с, днем местами его порывы достигнут 15-18 м/с.

Столбик термометра поднимется до +8…+13 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU