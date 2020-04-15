В Саратовской области путник на лошади нашел труп пропавшего в ноябре пенсионера
В Саратовской области следователи организовали проверку по факту обнаружения тела пенсионера.
- По предварительным данным, 14 апреля житель Перелюбского района проезжал на лошади в 1 км от села Иваниха и заметил в овраге тело. Мужчина сразу позвонил в полицию, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.
Труп нашел мужчина на лошади. Фото СУ СКР по Саратовской области
Погибшим оказался пропавший в ноябре 83-летний сельчанин. После пропажи пенсионера родственники обратились в правоохранительные органы с заявлением.
По предварительным данным, речь идет о Владимире Самарцеве.
В рамках проверки назначена судмедэкспертиза, чтобы определить причину смерти мужчины.
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ИСТОЧНИК KP.RU