2020-04-15T16:25:42+03:00
Происшествия

В Саратовской области путник на лошади нашел труп пропавшего в ноябре пенсионера

Тело лежало в овраге
Ольга Симонова
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Тело находилось в овраге. Фото СУ СКР по Саратовской областиТело находилось в овраге. Фото СУ СКР по Саратовской области
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В Саратовской области следователи организовали проверку по факту обнаружения тела пенсионера.

- По предварительным данным, 14 апреля житель Перелюбского района проезжал на лошади в 1 км от села Иваниха и заметил в овраге тело. Мужчина сразу позвонил в полицию, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Труп нашел мужчина на лошади. Фото СУ СКР по Саратовской области

Труп нашел мужчина на лошади. Фото СУ СКР по Саратовской области

Погибшим оказался пропавший в ноябре 83-летний сельчанин. После пропажи пенсионера родственники обратились в правоохранительные органы с заявлением.

По предварительным данным, речь идет о Владимире Самарцеве.

В рамках проверки назначена судмедэкспертиза, чтобы определить причину смерти мужчины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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