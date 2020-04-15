Незнакомец по имени Ричард из интернета лишил саратовчанку 41 тыс. рублей

15 Апр 2020 2020-04-15T16:19:50+03:00

Он попросил деньги на оформление документов для выезда из страны

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Жертвой обмана в интернете стала 53-летняя жительница Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, в интернете ей написал мужчина, ровесник, по имени Ричард. Он предложил встречу, но для выезда из другого государства попросил денег на оформление документов.

Доверчивая гражданка сняла в ближайшем банкомате более 41 тыс. рублей и перечислила на номер телефона, который указал незнакомец.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU