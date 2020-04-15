Незнакомец по имени Ричард из интернета лишил саратовчанку 41 тыс. рублей
Жертвой обмана в интернете стала 53-летняя жительница Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, в интернете ей написал мужчина, ровесник, по имени Ричард. Он предложил встречу, но для выезда из другого государства попросил денег на оформление документов.
Доверчивая гражданка сняла в ближайшем банкомате более 41 тыс. рублей и перечислила на номер телефона, который указал незнакомец.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU