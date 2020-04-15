2020-04-15T15:43:55+03:00
Общество

Прокуратура нашла коррупционные факторы в законе Саратовской области о материнском капитале

В законе о поддержке ветеранов труда прокуратура обнаружила нарушение конституционных прав
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Прокуратура считает, что в законе Саратовской области от 26 декабря 2008 года № 372-ЗСО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Саратовской области» есть нормы, нарушающие права граждан.

Одно из замечаний касается мер поддержки ветеранов труда. Согласно закону, право на ежемесячные выплаты (компенсацию) имеют права ветераны, постоянно проживающие на территории области. В то же время, чтобы получить такой статус, необходимо проработать в области определенное количество лет. То есть, люди, имеющие одинаковые заслуги, ущемляются в правах из-за смены жительства, хотя в Конституции закреплено право граждан на свободное перемещение.

Второе замечание касается коррупциогенного признака, который прокуратура выявила в региональном законе о материнском капитале. Как считают в ведомстве, к гражданам, имеющим право на материнский капитал, предъявляются завышенные требования. В частности, заявитель должен в течение трех лет проживать в жилом помещении, расположенном на территории региона. Это подтверждается регистрацией по месту жительства. В то же время в законодательстве прописано, что регистрация не может служить основанием для реализации прав гражданина, это также ограничивает его право на передвижение.

Замечания прокуратуры будут изучены депутатами в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Прокуратура нашла коррупционные факторы в законе Саратовской области о материнском капитале
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