В Татищевском районе коронавирусом заразился медик
Медики Вязовки были отправлены на карантин
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В селе Вязовка Татищевсого района коронавирусом заболел медик.
Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения области Андрей Гадецкий. Сейчас медики Вязовки отправлены на карантин.
Он пояснил, что в Вязовке нет стационарных больниц. Поэтому карантин медработников не скажется на оказании помощи, так как плановый прием все равно прекращен на время нерабочих дней, а экстренную помощь оказывают в Татищевской районной больнице.
ИСТОЧНИК KP.RU