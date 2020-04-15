В Татищевском районе коронавирусом заразился медик

15 Апр 2020 2020-04-15T15:42:56+03:00

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В селе Вязовка Татищевсого района коронавирусом заболел медик.

Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения области Андрей Гадецкий. Сейчас медики Вязовки отправлены на карантин.

Он пояснил, что в Вязовке нет стационарных больниц. Поэтому карантин медработников не скажется на оказании помощи, так как плановый прием все равно прекращен на время нерабочих дней, а экстренную помощь оказывают в Татищевской районной больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU