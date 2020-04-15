Изменения ОГЭ 2020 в Саратове из-за коронавируса: сдача пройдет с июня по конец июля

15 Апр 2020 2020-04-15T15:40:44+03:00

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Подготовлен проект нового расписания экзаменов для девятиклассников в России, в том числе в Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве образования, ОГЭ в 2020 году пройдет с 8 июня по 31 июля. При этом экзаменов по предметам по выбору на ГИА-9 в этом году не будет, а органы исполнительной власти смогут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.

Те, кто не сдаст ОГЭ и ГВЭ в указанные сроки, смогут их пересдать. Так, 4 сентября дополнительный период планируется провести экзамен по русскому языку, 7 сентября — по математике. Также 14 сентября будет резервный день для сдачи русского языка, 15 — математики, а 18 сентября — обоих предметов.

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ИСТОЧНИК KP.RU