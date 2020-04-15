Жительница Приволжского погибла от рук ревнивой соседки со шваброй

15 Апр 2020 2020-04-15T15:06:20+03:00

Обвиняемую заключили под стражу. Фото СУ СКР по Саратовской области

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В Энгельсском районе следователи задержали и заключили под стражу 35-летнюю жительницу поселка Приволжский. Ее обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

- Следствие считает, что вечером 10 апреля ранее судимая гражданка на кухне общежития на улице Мясокомбинат приревновала своего сожителя к 48-летней соседке. Женщина избила соперницу руками и ногами, а также черенком от швабры по телу и голове. Травмы оказались несовместимыми с жизнью, 13 апреля потерпевшая умерла, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Причиной смерти стала тупая травма груди и живота с переломами ребер, разрывом селезенки, кровоизлиянием в брюшную полость.

Свою вину 35-летняя злоумышленница не признает. Пока она под стражей расследование дела продолжается.

Фото СУ СКР по Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU