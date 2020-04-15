Несмотря на коронавирус, в Саратове построят частную клинику и спа-комплекс с термами

15 Апр 2020 2020-04-15T15:56:56+03:00

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В Саратовской областной думе состоялось заседание комитета по экономической, инвестиционной политике, предпринимательству и развитию цифровых технологий. В ходе совещания члены комитета заслушали информацию директора АО «Корпорация развития Саратовской области» Александра Марченко о работе организации в прошлом году.

В целом корпорация занимается комплексным сопровождением инвестиционных проектов, которые реализуются в нашем регионе. В 2019 году в организацию поступило порядка 240 обращений по вопросам содействия в реализации инвестпроектов. Акционерное общество помогло в запуске 14 инициатив. Всего же сейчас оказывается сопровождение 20 проектов объемом инвестиций более 130 млрд рублей.

Среди проектов есть, например, строительство частной медицинской клиники в Саратове (объем вложений — 500 млн рублей), спа-комплекса с термами (223 млн рублей), завода по переработке газового конденсата (420 млн рублей) и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU