Несмотря на коронавирус, в Саратове построят частную клинику и спа-комплекс с термами
В Саратовской областной думе состоялось заседание комитета по экономической, инвестиционной политике, предпринимательству и развитию цифровых технологий. В ходе совещания члены комитета заслушали информацию директора АО «Корпорация развития Саратовской области» Александра Марченко о работе организации в прошлом году.
В целом корпорация занимается комплексным сопровождением инвестиционных проектов, которые реализуются в нашем регионе. В 2019 году в организацию поступило порядка 240 обращений по вопросам содействия в реализации инвестпроектов. Акционерное общество помогло в запуске 14 инициатив. Всего же сейчас оказывается сопровождение 20 проектов объемом инвестиций более 130 млрд рублей.
Среди проектов есть, например, строительство частной медицинской клиники в Саратове (объем вложений — 500 млн рублей), спа-комплекса с термами (223 млн рублей), завода по переработке газового конденсата (420 млн рублей) и другие.
ИСТОЧНИК KP.RU