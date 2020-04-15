2020-04-15T15:54:47+03:00
Общество

С начала года в Саратовской области произошло более 870 ландшафтных пожаров

Основная причина — поджог травы
Поделиться:
Изменить размер текста:

Констатин Доронин, министр природных ресурсов и экологии Саратовской области, на заседании комитета облдумы рассказал, что на три недели ранее, с 1 апреля начался пожароопасный сезон в Саратовской области.

По словам Доронина, первые термоточки в 2019 году были 8 апреля, в этом году пожары начались уже 8 марта. Более 1 тысячи термоточек в регионе было уже зафиксировано на сегодняшний день. В Саратовской области с начала года произошел 871 ландшафтный пожар площадью 21,8 тыс. гектаров.

На территории лесного фонда в области с начала года произошло 14 низовых пожаров 90 гекатров площадью, среднее время тушения четыре часа, ущерб минимальный, угроз населенным пунктов не было, работали на тушении 102 человека и 44 машины. Основные причины возгораний — неконтролируемый пал травы.

Доронин напомнил, что в условиях особого противопожарного режима штрафы за разведение огня в лесу — до 300 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуратура нашла коррупционные факторы в законе Саратовской области о материнском капитале
В Татищевском районе коронавирусом заразился медик
Изменения ОГЭ 2020 в Саратове из-за коронавируса: сдача пройдет с июня по конец июля
В Саратовской области решена проблема нехватки реактивов для проведения тестов на коронавирус
Жительница Приволжского погибла от рук ревнивой соседки со шваброй
Андрей Воробьёв поддержал инициативу строительства новой современной инфекционной больницы в Саратове
Несмотря на коронавирус, в Саратове построят частную клинику и спа-комплекс с термами
С начала года в Саратовской области произошло более 870 ландшафтных пожаров
Онлайн-концерт Полины Гагариной с премьерой песни в Wink смотрели с 530 тысяч устройств
29 студентов ПИУ РАНХиГС стали триумфаторами олимпиады «Я – профессионал»
В Саратове ночью ожидается мокрый снег
Отопление в домах жителей Саратовской области пока не выключат
Заболеваемость пневмонией выросла в полтора раза в Саратовской области
В Саратовской облдуме решили облегчить жизнь дальнобойщикам
Средства защиты и медикаменты в Саратове: когда и что появится в больницах и в продаже
В Красном Куте горела летняя кухня дома
Индекс самоизоляции в Саратове на 15 апреля: 2,6 балла
Коронавирус в Саратове: Местные частные клиники приступают к забору анализов и выявлению коронавируса
Коронавирус в Саратове, прошли рейды полиции по рынкам: проверяли маски и разметку
Коронавирус в Саратове, последние новости на 15 апреля: Еще трое выздоровевших, еще семь заражений
В Балакове 13 пожарных тушили частный дом
Самоизоляция в Саратове: вопрос с продлением проездных билетов остается нерешенным
В Саратовской облдуме обсудили, когда и откуда начнутся посадки