С начала года в Саратовской области произошло более 870 ландшафтных пожаров

15 Апр 2020 2020-04-15T15:54:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Констатин Доронин, министр природных ресурсов и экологии Саратовской области, на заседании комитета облдумы рассказал, что на три недели ранее, с 1 апреля начался пожароопасный сезон в Саратовской области.

По словам Доронина, первые термоточки в 2019 году были 8 апреля, в этом году пожары начались уже 8 марта. Более 1 тысячи термоточек в регионе было уже зафиксировано на сегодняшний день. В Саратовской области с начала года произошел 871 ландшафтный пожар площадью 21,8 тыс. гектаров.

На территории лесного фонда в области с начала года произошло 14 низовых пожаров 90 гекатров площадью, среднее время тушения четыре часа, ущерб минимальный, угроз населенным пунктов не было, работали на тушении 102 человека и 44 машины. Основные причины возгораний — неконтролируемый пал травы.

Доронин напомнил, что в условиях особого противопожарного режима штрафы за разведение огня в лесу — до 300 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU