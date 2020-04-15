В Саратове ночью ожидается мокрый снег

15 Апр 2020 2020-04-15T13:39:44+03:00

Осадки также будут в ночь на Пасху

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В Саратов снова придет похолодание.

Как рассказала «КП-Саратов» начальник отдела Гидрометцентра Светлана Цветайло, ближайшей ночью ожидается дождь и мокрый снег, от +1 до +3 градусов, днем +8...+10 градусов. В пятницу ночью будут осадки, столбик термометра поднимется до +4…+6 градусов, днем будет +9…+11 градусов, облачно.

Ночь на субботу будет ясной, на улице похолодает до +2…+5 градусов, днем +9…+11 градусов, а в ночь на Пасху ожидается дождь.

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ИСТОЧНИК KP.RU